Mali: Présidentielle malienne - Le verdict des urnes se fait attendre

Plus de peur que de mal ! Ainsi pourrait-on dire de la présidentielle malienne du 29 juillet dernier sur laquelle…

Ainsi, il devancerait le président sortant, Ibrahim Boubacar Kéïta (IBK) dans des villes européennes, en Asie, en Afrique... Le candidat Modibo Diarra viendrait en troisième position. Au plan national, aucun chiffre officiel n'est encore disponible. Ni la Commission électorale nationale indépendante(CENI), ni le Ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) ne veut se prononcer sur un quelconque chiffre. Mais, l'heure est toujours à la centralisation et à la compilation des résultats qui parviennent au compte-gouttes.

24 heures après, la fermeture des bureaux de vote au Mali et hors des frontières, les Maliens attendent toujours le verdict officiel des urnes. Selon les premières tendances, la diaspora a majoritairement porté son choix sur le candidat de l'Union pour la république et la démocratie (URD), Soumaïla Cissé.

