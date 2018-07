Sénégal: L'économie sénégalaise a connu un "regain de dynamisme" en 2017, selon Birima Mangara

Dans le domaine de la santé, "le Sénégal a fait des avancées significatives dans la lutte conte les malades tels que le sida, le paludisme et l'amélioration de la santé maternelle et infantile" même si, toutefois, "les taux de mortalité restent encore élevés".

Dans le domaine des transports, des efforts ont été entrepris afin de bâtir un "réseau d'échange de plus en plus structuré pour amorcer un développement plus équilibré du territoire et un désenclavement des zones rurales".

Cette RAC est consacré au bilan des réalisations de l'année 2017. Elle comporte l'analyse de la situation macroéconomique, le bilan de politiques sectorielles par axe stratégiques du PASE et les perspectives et recommandations en vue de lever les contraintes constatées.

Dakar — La relance des activités industrielles et la vigueur des activités de constructions et des services financiers au Sénégal ont instauré un "regain de dynamisme" en 2017 dans l'économie du pays, s'est félicité, lundi à Dakar, le ministre en charge du Budget, Birima Mangara.

