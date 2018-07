Afrique: Foire commerciale intra-africaine - Le Caire accueille la première édition

Dans la droite de la promotion du commerce intra-africain, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l'Union africaine organise la toute première foire commerciale intra-africaine (Iatf), qui se tiendra au Caire (Egypte), du 11 au 17 décembre 2018.

La banque croit à la zone de libre-échange continentale (Zlec). Qui, pour elle, favorisera le développement économique et commercial de l'Afrique eu égard au potentiel existant.

L'Iatf permet de réunir les acteurs continentaux et mondiaux afin de leur permettre de se présenter et d'exposer les opportunités d'affaires et d'investissement en Afrique. Elle servira également de plateforme de marché où les acteurs et les vendeurs de biens et services se rencontreront et échangeront.

Et fournira une plateforme d'échanges interentreprises et de développement d'opportunités d'affaires. Il faut noter que cette foire sera aussi une occasion pour échanger sur le commerce, l'investissement et le marché avec les parties prenantes, notamment les investisseurs et les Pme.

Des secteurs comme l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, Le textile, La construction, L'éducation, Les mines et énergie, électricité, la finance, le secteur de la sante, les TIC, la logistique, l'innovation, les normes et contrôle de qualité sont ciblés dans cette foire qui sera meublée par des conférences, des expositions, des rencontre B toB etc.