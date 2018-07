Sénégal: Diamniadio - La plateforme du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs réceptionnée en octobre

Dakar — La plateforme du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs de Diamniadio sera réceptionnée en octobre par le chef de l'État, a annoncé lundi le ministre du Commerce Aliou Sarr.

La fin des travaux de cette plateforme est prévue le 29 septembre, a indiqué M. Sarr qui s'exprimait à la fin d'une visite de chantiers.

"Cette plateforme importante de l'économie nationale sera livrée avant la fin de l'année", a notammant dit le ministre en charge du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME.

"Nous avons donné des instructions à l'entreprise en charge des travaux de ce chantier pour que le 29 septembre tous les travaux soient terminés et que nous puissons nous organiser avec le service de la présidence de la République pour que le chef de l'État puisse le réceptionner durant le mois d'octobre 2018", a-t-il déclaré.

"Nous les avons instruits encore une fois de plus suite à l'instruction du chef de l'Etat que la plateforme du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs soit disponible avant la fin de l'année et livrée au mois d'octobre 2018", a-t-il insisté.

C'était une "doléance" du secteur privé national qui voulait une infrastructure commerciale de rang mondial, a-t-il relevé.

M. Sarr se dit "satisfait" de constater que "l'entreprise qui a sur le site plus de 700 personnes dont certaines travaillent de jour comme de nuit puisse prendre l'ensemble de ses engagements pour que nous puissons être dans les délais".

"Nous avons aussi vérifié que l'ensemble des contrôles soient effectuées pour la sécurité des futures occupants", a-t-il ajouté.

Selon lui, "le marché d'intérêt national, c'est plusieurs mètres carrés de chambres froides et plus de 265 stations pour des gares des camions et des petits véhicules".

Il a ajouté "Ce marché sera une plateforme d'éclatement pour alimenter la région de Dakar mais également pour le marché de la sous-région en terme d'exploitation".

"C'est un projet du secteur privé national réalisé par le président Macky Sall, donc il faut voir cette plateforme comme une rampe de lancement du secteur privé national aussi bien pour le marché local que pour le marché sous-régional", a-t-il souligné, précisant que"65 milliards de francs CFA y ont été investis".

La plateforme est constituée d'un marché d'intérêt national de 240.000 mètres carrés et d'une gare des gros porteurs d'une surface de 97.000 mètres carrés.