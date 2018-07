Burundi: Inquiétude de l'opposition sur le sort des réfugiés en Tanzanie

Plus de deux ans se sont écoulés depuis la disparition de Jean Bigirimana, un journaliste burundais du… Plus »

La Tanzanie est le pays qui accueille le plus de réfugiés burundais sur le continent. D'après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, au 30 juin 2018, ils étaient plus de 237 000.

« Ils ne peuvent plus faire aucune activité rémunératrice au niveau des camps alors que c'était permis avant, témoigne Jean Minani, président du Cnared et signataire de la lettre adressée au HCR. Ils sont arrêtés, tabassés... Certains responsables des réfugiés sont arrêtés et emprisonnés, à tel point que ça n'est plus vraiment facile de vivre dans ces camps. »

