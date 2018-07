Burkina Faso: Le nouveau code électoral ne fait pas l'unanimité

Juliette Bonkounogu, députée du Congrès pour le démocratie et le progrès, dénonce une politique d'exclusion d'une partie des Burkinabè vivant hors du pays à travers ce nouveau projet de code électoral. « Nous voulons dire simplement qu'on devrait donner l'opportunité à tous ceux qui ont envie de voter et qui sont Burkinabè de pouvoir le faire. »

« On ne peut pas aller aux élections pour le vote du président du Faso sans s'assurer que ce sont les seuls Burkinabè qui votent... alors que les seuls documents qui permettent donc qui permettent de faire la preuve de sa nationalité, ce sont la carte nationale d'identité burkinbè et le passeport ! »

Avec ce nouveau code électoral, seuls la carte nationale d'identité burkinabè ou le passeport seront les documents autorisés pour les Burkinabè vivant à l'extérieur pour s'enregistrer sur le fichier électoral pour la présidentielle de 2020. Et les bureaux de vote seront implantés uniquement au sein des ambassades et consulats.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.