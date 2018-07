Cote d'Ivoire: Ecole de gendarmerie de Toroguhé/Hamed Bakayoko - « Continuez à renforcer cette image du bon gendarme car... »

Abidjan est régulièrement perturbé par des engorgements et des embouteillages monstres. Pour… Plus »

Pour sa part, indiquant que cette cérémonie demeure un moment crucial dans la vie de son institution, le commandant école de la gendarmerie de Toroguhé, le Lieutenant-colonel , Kouakou Koffi Serges a dit : " Pendant leur temps de formation qui a duré 2 ans, les 311 élèves gendarmes qui ont prêté serment , ont eu les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois dont le but est de protéger les institutions de la République, les personnes et les biens."

Il a également félicité la réactivité de la gendarmerie : " Partout où il y a des problèmes, des difficultés , où les populations sont en danger, les gendarmes sont présents pour défendre les plus faibles, les plus démunis au sacrifice de leurs vies." .

En présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale , le général de division, Kouakou Kouadio Nicolas, le ministre d'État Hamed Bakayoko félicitant le commandant école et tous les membres d'encadrement, a engagé les sous-officiers de la promotion (maréchal Des logis Kadjané Konko Franck) de la première année et de la promotion sortante (Maréchal Des logis Gnaye Jean Yves Constant Kouadio) , à renforcer l'image de la gendarmerie par leur comportement exemplaire.

