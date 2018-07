Burkina Faso: Bakary Koné file en Turquie

Laissé libre par Malaga, Bakary Koné s'est finalement engagé en faveur de Ankisar Gusu, équipe de D1 turque pour 2 ans avec un en option. Banou Diawara, libre après la fin de son contrat avec les FAR de Rabat, a rejoint la Belgique et la Proximus League (D2). Il est désormais le nouveau sociétaire de Tubize, une équipe de la deuxième division belge, pour deux saisons.

A un an de la fin de son bail, il est clair que le FC Nantes ne laissera pas filer gratuitement le Burkinabè, même si ce dernier a engagé un bras de fer avec la direction de son club depuis plusieurs mois. Le départ de Préjuce pourrait être acté à cause de la déclaration du nouveau coach du FC Nantes.

Préjuce Nakoulma devrait en principe signer son retour en Turquie. L'attaquant burkinabè est sérieusement convoité par l'équipe de Süper Lig, Göztepe. Actuellement en préparation aux Pays-Bas, la direction de la formation de Göztepe entend mettre les bouchées doubles pour attirer le plus tôt possible l'attaquant du FC Nantes.

