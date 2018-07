Cote d'Ivoire/Nigeria: Koffi Kablan (coach du WAC) - « Il faut rester concentré pour la suite »

Le WAC d'Adjamé s'est imposé ( 2-0) le dimanche 29 juillet 2018 au stade Robert Champroux de Marcory face à la Formation du Nigéria, Enyimba FC, dans le cadre de la 4ème journée de la phase de poule dans le Groupe C pour le compte de la Coupe de la Confédération.

Avec cette victoire, les Guêpes occupent la première place du groupe C avec 7 points. N'Da Kouassi et Yameogo Guy Serge ont été les auteurs des buts victorieux des Guêpes.

Dans cette confrontation, le WAC a fait preuve de réalisme pour donner la réplique à la formation nigériane. Il a corrigé ses erreurs du match aller pour plier cette rencontre de la 4e journée dans le groupe C. « Ça été un match difficile pour nous. Le plus important pour nous était de rester concentré sur notre sujet. Et le sujet était de prendre les trois points à domicile. Le début de match a été difficile.

Mais j'ai demandé aux joueurs de ne pas se mettre la pression. Car le plus important était de battre cette équipe à domicile et prendre les trois points. Et c'est ce que nous avons reçu à faire. À l'aller nous avons commis des erreurs. Nous avons pris un but qu'il ne fallait pas prendre.

Nous avons eu trois occasions nettes qui n'ont pas été concrétisées. Mais je le redis, le plus important était de remporter. Nous avons beaucoup travaillé sur les phases de jeu offensives. Je le disais nous avons raté trois actions nettes de buts lors du match aller. Il nous fallait donc corriger ce défaut.

Et Dieu Merci, nous avons pu scorer », a expliqué le coach du WAC Koffi Kablan. En 4 matchs dans le groupe C, le WAC totalise deux victoires, une défaite et un nul. Avec cette victoire, le WAC est à "un match" d'une qualification historique pour les quarts de finale.

Une victoire des Guêpes en déplacement au Congo Brazzaville dans deux semaines fera l'affaire. Mais, le staff technique de la jeune formation Guêpes veut avoir la tête sur les épaules et rester concentrer sur la suite.

« Notre force au WAC, c'est le travail. Nous allons nous mettre au travail pour aborder le prochain match. Nous ne sommes pas encore qualifiés. Il faut rester concentré pour la suite », dira Koffi Kablan