Burkina Faso: Abdoulaye Dabo (FC Nantes/France) - « J'espère jouer à la Beaujoire... »

interview

Depuis la reprise de l'entraînement en France, Abdoulaye Dabo a le vent en poupe au sein de son club formateur, le FC Nantes. Le milieu de terrain, âgé de seulement 17 ans, a intégré le groupe professionnel et accumule du temps de jeu dans le groupe de Miguel Cardoso.

Auteur de son premier but avec les pros face à Terre-Sainte en amical, le jeune joueur évoque ses premiers pas dans le groupe et ses ambitions pour la saison à venir.

Abdoulaye, t'attendais-tu à intégrer le groupe professionnel à la reprise de l'entraînement ?

Je m'y attendais un peu parce que j'avais signé mon premier contrat professionnel en octobre dernier. Vu ma saison et les performances qu'ont réalisées les équipes du centre de formation, je m'attendais à ce que plusieurs jeunes reprennent avec les pros. J'ai eu la chance de faire partie de ceux-là et j'en suis content.

Comment s'est passée ton intégration dans le groupe ?

Ça s'est très bien passé. Tous les jeunes ont été bien accueillis par les anciens. Nous avons la chance de connaître des joueurs qui sont passés, comme nous, par le centre de formation comme Valentin Rongier, Koffi Djidji ou encore Abdoulaye Touré. Le fait de nous appuyer sur eux nous permet de nous intégrer un peu plus rapidement.

T'ont-ils donné des conseils particuliers ?

Ils nous donnent quelques conseils. Le plus important est d'être nous-mêmes et surtout de respecter les anciens. Nous devons jouer notre football. Si nous en sommes là, cela veut dire que nous avons les capacités qu'il faut pour les mettre au service du collectif.

Vous êtes nombreux à avoir repris avec les pros, cela doit faciliter votre intégration également...

J'ai eu la chance de pouvoir reprendre avec Percy (Prado), Batista (Mendy), Randal (Kolo Muani) ou encore Alexis (Alégué) qui avait déjà intégré le groupe pro plusieurs fois.

C'est une chance de reprendre avec autant de joueurs qui sortent du centre de formation. Cela nous permet de nous adapter encore plus vite et de pouvoir nous fondre dans la masse du groupe.

Le FC Nantes compte également un nouveau coach. L'arrivée de Miguel Cardoso change-t-elle quelque chose ?

Nous avons une nouvelle philosophie de jeu. L'année dernière, c'était un bloc défensif et un jeu en contre-attaque essentiellement. Alors que cette année, le coach veut avoir la possession du ballon, maîtriser les débats de la première à la dernière minute. Et les joueurs prennent plus de plaisir à jouer de cette manière.

Pourrais-tu te présenter pour les supporters qui ne te connaissent pas encore ?

Je n'aime pas trop parler de moi mais je pense que je suis plutôt quelqu'un de calme, réfléchi et posé. Je ne me prends pas trop la tête. Je suis jeune, j'arrive, c'est un peu nouveau pour moi et j'essaye de me mettre au service du collectif, de respecter les consignes, d'écouter ce que les anciens me disent. J'espère faire ma place dans cette équipe.

A quel poste évolues-tu ?

J'ai commencé au FC Nantes, en tant que milieu récupérateur ou milieu défensif. L'année dernière, je suis monté un cran sur le terrain. J'évolue soit derrière l'attaquant soit sur le côté droit. Ce sont des postes qu'aujourd'hui j'affectionne et je pourrais y être utile pour l'équipe.

Tu as beaucoup joué pendant la campagne amicale, cela doit t'encourager...

Je suis très content de faire partie des joueurs qui cumulent le plus de temps de jeu sur les matches amicaux. Je ne pensais pas en avoir autant mais aujourd'hui je prends ce qu'il y a à prendre et j'espère continuer dans ce sens.

Quels sont tes prochains objectifs avec le club ?

Je voudrais continuer à être performant, continuer à écouter ce que les anciens me disent et j'espère, pourquoi pas, jouer à la Beaujoire ou faire partie du groupe pour le premier match face à Monaco.