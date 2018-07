Cote d'Ivoire: Tiassalé - N'zounnian Festival revient pour valoriser la culture des agni-alangwa

La Mutuelle pour le développement économique et social de Binao (Mudesbi) organise du 9 au 11 août le village de Binao (Tiassalé) la 2e édition du festival des arts et cultures des Agni-Allangwa de Binao dénommée "N'zounnien festival".

L'information a été donnée par Ouantchi Dadié Bernard, commissaire général, lors d'une conférence de presse le vendredi 20 juillet 2018, à la Maison de la presse à Abidjan-Plateau. Il a expliqué : « Binao est un gros village peuplé majoritairement d'Agni-Alangwa et regorge d'énormes potentialités économiques, culturelles et touristiques, mais reste encore méconnu et confronté à de multiples problèmes.

Ce sont entre autres la perte progressive de son identité culturelle à cause de sa proximité avec les peuples voisins (Abbey, Abidji, Krobou) et surtout l'interprétation des cultures à travers les nombreux brassages. C'est dans un tel contexte que notre mutuelle a jugé opportun d'instituer ce festival pour sortir le village de Binao de sa léthargie et lui ouvrir le chemin de développement ».

Poursuivant, il a dit : « N' zounnien festival se veut un évènement fédérateur avec pour ambition de regrouper toutes les personnes, qui, au-delà du village de Binao et même du département de Tiassalé, partagent les mêmes valeurs culturelles des Agni-Alangwa de la région de Tiassalé ».

Et d'ajouter : « Nous voulons rétablir l'identité culturelle des peuples de Binao, amener les filles et les fils de Binao à aimer leur village à travers leurs traditions, impliquer toutes les forces vives de la population dans le développement de leur village, déceler les talents artistiques et créer des sites touristiques ».

Le commissaire général a indiqué que cette édition est placée sous le thème de « l'unité ethnique des Agni du Bas- Bandama » et est placée sous le patronat du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman et sous le parrainage de Pierre N'gou Demba , Directeur général de l'Ageroute.