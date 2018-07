Abidjan est régulièrement perturbé par des engorgements et des embouteillages monstres. Pour… Plus »

Demain trois autres échangeurs sont prévus sur les principaux boulevard François Mitterand, au niveau du carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Palmeraie », a-t-il affirmé. Avant d'annoncer le démarrage des travaux de l'Université de San-Pedro et de ceux l'Université de Bondoukou sont avant fin 2018.

Pour le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, les investissements dans les infrastructures permettront de baisser les coûts pour les entreprises et amélioreront leur efficacité afin de leur permettre de créer des emplois. « Ce vent de modernisation soufflera bientôt du côté de l'emblématique carrefour Akwaba (Port Bouet) avec la construction d'un échangeur.

La section d'Attécoubé comprend le pont lui-même d'une longueur de 1,400 km, la section Adjamé est constituée d'une chaussée de 2*2 voies et l'échangeur de Boribana et l'Indénié. L'objectif est de réduire les embouteillages et désengorger l'autoroute du nord.

Le pont et les différents voies d'accès vont grandement faciliter le déplacement quotidien de centaine de milliers d'Abidjanais et participera de ce fait à désengorger les voies existantes ». Selon elle, près de 70.000 véhicules vont emprunter quotidiennement ce pont.

Ce pont d'une longueur de 7,2 km, qui va relier les communes de Yopougon, d'Attécoubé d'Adjamé et du Plateau va coûter la bagatelle de 142 milliards de Fcfa (103 milliards pour la construction du pont et 31 milliards pour l'indemnisation des populations). La Banque africaine de développement (Bad) va apporter un taux de financement de 74%.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.