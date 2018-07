Sénégal: Des "mesures correctrices" pour la pérennisation de la CMU et YEKSINA

Le Marché d'intérêt national et la Gare des gros porteurs de Diamniadio seront… Plus »

Malgré "un certain nombre de difficultés liées au contexte, on parvient à maintenir l'activité de sorte que dans la région, l'initiative +Yeksina+ est maintenue tant bien que mal", a soutenu Dr Mahmadane Lô.

Cette situation grève leur trésorerie et les amène à ne pas honorer les factures de médicaments dans le cadre de l'initiative "Yeksina', a-t -il ajouté.

"Ce sont des initiatives extrêmement importantes et louables pour rendre accessibles les soins et les médicaments sur l'ensemble du territoire mais des mesures correctrices s'avèrent nécessaires pour leur pérennisation", a-t-il dit lundi lors d'un entretien avec des journalistes en santé venus à Diourbel dans le cadre d'une visite de presse.

