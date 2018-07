Sénégal: Marché d'intérêt national et gare des gros porteurs - Alioune Sarr annonce la réception en octobre prochain

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, a remis deux pirogues et un lot de… Plus »

Plus de 55 milliards de FCfa sont investis dans ce projet du secteur privé qui est réalisé par le président de la république », a-t-il souligné. La pose de la première pierre du Marché d'intérêt national et de la Gare des gros porteurs a eu lieu le 30 mai 2016 sous la houlette du président de la République, Macky Sall.

Selon Alioune Sarr, le Marché d'intérêt national, sera une plateforme d'éclatement pour alimenter la région de Dakar et la sous-région. «C'est une plateforme d'envergure qui va aider à réduire les pertes poste récolte et alimenter durant toute l'année, le marché national et international.

Ce qui permettra à son département de s'organiser avec les services de la présidence de la République et de la Primature pour que le chef de l'Etat puisse les réceptionner durant le mois d'octobre prochain. Il estime que ce sera une vieille doléance de plus de 30 ans du secteur privé national qui sera ainsi satisfaite. Il a salué les efforts déployés par l'entreprise en charge du chantier pour le respect du délai.

« Cette visite entre dans le cadre de la mission de contrôle que nous exerçons avec la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (Sogip) pour la finition dans de très bonnes conditions du Marché d'intérêt national et de la Gare des gros porteurs.

Le Marché d'intérêt national et la Gare des gros porteurs de Diamniadio seront réceptionnés en octobre prochain. L'annonce a été faite par Alioune Sarr. Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme était en visite sur le site. Il était accompagné d'une délégation d'investisseurs turcs. Venu prendre connaissance de l'état d'évolution des travaux, il a pu constater un niveau d'exécution très avancé.

