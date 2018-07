Congo-Kinshasa: Echos de nos clubs - Lupopo annonce l'organisation du tournoi "Lumpas en paix, horizon 2019"

C'est un tournoi qui mettra aux prises quatre équipes de la grande famille de Saint Eloi Lupopo. Une première équipe sera constituée des anciens joueurs de jaune et bleu, une deuxième par les membres du comité sportif et ceux de la coordination, une troisième par les sectionneurs et les fanatiques et, enfin, une quatrième comprendra les animateurs et les brigadiers. Le tournoi se tiendra du 11 au 12 août prochain, au stade de Lupopo, dit stade de La Victoire, à Lubumbashi.

D'après la Direction de communication de cette équipe qui a livré l'information à la presse, le tournoi « Lumpas en paix, horizon 2019 », qui se tiendra sous le haut patronage du comité sportif que dirige Faustin Bokonda Balela, a pour but d'offrir une bonne détente aux supporteurs et fanatiques de l'équipe pendant ces moments de vacance, de créer un cadre de partage d'idées, de raffermissement des relations entre tous les membres de la grande famille jaune et bleue, en projetant les meilleurs pour la saison sportive 2018-2019.

Le tournoi se tiendra en compagnie d'une société brassicole de la place.

Oscar Kyungu élu à la Vice-présidence

Par ailleurs, Saint Eloi Lupopo a tenu ses deux assemblées, samedi 28 juillet comme initialement prévue. Il s'agit de l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale ordinaire élective. Les rapports administratif, technique et financier de l'exercice 2017-2018 ont été passés en revue et adoptés avant de laisser place à la seconde assemblée, qui consistait à élire les nouveaux membres aux différents postes vacants. Ainsi, Oscar Kyungu a été élu au poste du Vice-président de coordination, Jacques Nkulu à la trésorerie, Nanou Memba et Bobo Kongolo pour les deux postes de membres. Le FC Saint Eloi Lupopo évoluera en 2018 - 2019 avec un comité qui affiche désormais complet.

Tout dernièrement, le président Faustin Bokonda a annoncé l'assainissement de l'équipe à 50%. Sur les trente-quatre joueurs qui ont terminé la saison 2018, seuls 17 seront retenus. Dix-sept autres doivent être libérés. Le comité sportif ainsi que le staff technique devront adjoindre dix nouvelles recrues pour faire l'effectif de Saint Eloi Lupopo au démarrage de la 24ème édition du championnat national, le 1er septembre prochain. Le coach Franklin Kibongila recruté en cours de saison après le départ de Bruno Bla, est arrivé à la fin de son contrat de deux mois. Le comité est en train d'évaluer pour le reconduire, et au besoin le renforcer avec un autre entraîneur expérimenté. S'adressant aux supporteurs de l'équipe, Faustin Bokonda a invité les Lumpas à quitter la mentalité de 1939, et à cultiver le fair-play. Le bilan de l'équipe pour la saison n'est pas aussi si mauvais.

Pour rappel, les cheminots ont terminé à la 5ème place au championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).