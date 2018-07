Congo-Kinshasa: Bana Ok - Une rébellion contre le poète Lutumba !

Rappelons que lors de sa présentation à la presse par Lutumba, Manda Chante a été clair de dire qu'il serait en bon terme avec tous ces musiciens trouvés dans Bana OK. Malheureusement, son arrivée vient de bouleverser les données dans le groupe cher au Poète Simaro. Malgré cette rébellion, le nouveau leader de Bana Ok ne recule pas. Il procède d'ailleurs au recrutement de nouveaux musiciens, chanteurs, danseuses pour reconstituer le groupe, selon la vision lui confiée par son Autorité morale.

«On se demande d'où est venue cette idée. On allait bien accepter qu'il cède à une personne qui est passé soit par Ok Jazz ou Bana Ok parce que nombreux sont encore vivants à Kinshasa ou en Europe. Je ne pense même pas que Vieux Joscky Kiambukuta ou Makoso sont d'accord avec papa Simaro », regrettent les dissidents.

«La musique n'est pas l'armée où le militaire exécute les ordres de son Chef sans réclamation. Nous étions très surpris par ce comportement de la part de papa Simaro que nous considérons comme notre monument, une icône de la musique dans notre pays. C'est vrai ! Le vieux est libre de prendre toute décision qui lui semble bon dans la tête. Car, Bana OK est son entreprise musicale. Mais, nous avons préféré de nous retirer parce qu'on ne peut pas accepter d'être dirigé par quelqu'un d'autre qui n'a jamais évolué dans Bana Ok », a déclaré un des récalcitrants.

Une fraction de musiciens vient de claquer la porte de l'orchestre Bana Ok du Poète Lutumba Simaro. Ils revendiquent la tête du chanteur Manda Chante qui est désigné nouveau patron de ce groupe. Constitué d'une dizaine de jeunes, les récalcitrants s'opposent à la décision prise par le vieux Simaro qui a confié la gestion de Bana Ok à ce jeune venu du Clan Wenge.

