Togo: Début d'ennui pour Me Célestin Agbogan ?

C'est la grande interrogation quand on sait que un peu plus tôt dans la journée d'hier Lundi 30 Juillet 2018, le président de la LTDH (Ligue Togolaise des Droits de l'Homme), Me Célestin Agbogan rendait public un rapport accablant le régime de Faure Gnassingbé et faisant état de 22 morts et 941 blessés durant cette crise déclenchée depuis le 19 Août 2017.

En tout cas, selon ce que relatait dans la soirée d'hier cet avocat à travers un posting, la FIP aurait enlever sa "voiture garée sur les trottoirs au niveau de SOTED". "Il sonnait presque 18h ce lundi 30 juillet 2018, alors que j'ai garé ma voiture juste pour rendre visite a un ami souffrant.

A peine 15 minutes après on m'informa que les forces de l'ordre veulent dégager ma voiture. Je suis sorti et monté au volant quand l'agent de sécurité m'intima l'ordre de sortir pour qu'ils emporte la voiture.

La raison c'est que les chefs d'État devraient emprunter cette voie, alors qu'aucune signalisation interdisant le stationnement n'y figurait. C'est ainsi que devant moi, il emportèrent ma voiture sur un tracteur sans autre forme de procès sous les regards étonnants de ceux qui se trouvaient sur les lieux".

Ce qui fait craindre un retour des situations qui suivent les sorties de rapports d'Organisations de la société civile au Togo. Dernier cas en date, c'est celui du président du REJADD, Johnson Assiba, qui croupit derrière les barreaux, depuis plusieurs mois déjà, après la sortie d'un rapport sur la même crise togolaise, rapport faisant état de 100 morts depuis le 19 Août 2017.

On espère toutefois que ce ne sera pas également le cas pour Me Célestin Agbogan et que la voiture lui sera rétrocédée une fois les formalités remplies.