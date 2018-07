Algérie: Crimes transfrontaliers - 727 mandats d'arrêt émises au cours des 3 dernières années

- Une production de plus de 10,58 millions de quintaux a été enregistrée dans la filière des… Plus »

Pour lutter contre ces crimes, l'Algérie, affirme le ministre, a mis en place un plan visant l'établissement une coopération judiciaire "efficace", à travers la signature d'accords bilatéraux en matière de coopération judiciaire internationale, en matière pénale et d'extradition, contribuant ainsi, à l'évolution remarquable susmentionnée et qui est conséquente à ces résultats, à savoir l'arrestation des individus recherchés par la justice dans des pays arabes ou européens, sur un total de 727 mandats d'arrêt.

Ce bilan qui a été révélé par le ministre intervient dans le contexte de la lutte contre la criminalité dans le cadre de la mondialisation, car, poursuit le ministre, le crime transfrontalier "est devenu parmi les plus dangereux crimes qui menacent les sociétés dans leur intégrité, et ce, pour multiples raisons, principalement les déplacements accrues des individus, l'émigration clandestine, l'augmentation des activités des organisations terroristes internationales, ainsi que la prolifération du phénomène du trafic international des drogues".

Il a relevé, dans ce contexte, que " durant la période s'étalant de juillet 2015 à juillet 2018, il a été procédé à l'émission de 727 mandats d'arrêt ayant permis l'arrestation d'individus recherchés par la justice dans des pays étrangers, ainsi que l'enclenchement des procédures pour leur extradition", outre, " l'émission de 39 demandes d'extradition et 281 commissions rogatoires internationales et la réception de 277 autres".

