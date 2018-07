Tunisie: Dans la logique des choses

Pour lui, «les joueurs tunisiens sont tellement capricieux et paresseux qu'ils ne supportent pas la préparation physique soutenue qui est pourtant exigible dans les grands clubs. En plus de cela, les préparateurs physiques avec lesquels j'ai travaillé n'ont jamais fait fi des normes scientifiques et médicales à respecter scrupuleusement dans l'exercice de leur métier».

On sait tous que Faouzi Benzarti est un fervent adepte du «pressing» qui demande une grande énergie et une explosivité à toute épreuve.

Et ce ne sont pas les joueurs de nos clubs qui peuvent supporter la charge de travail qu'exige Faouzi Benzarti et qui est pour eux une «surcharge» insupportable. ET si on mélange ladite «surcharge» à la mauvaise hygiène de vie de nos footballeurs, on va tout droit aux problèmes musculaires ayant été souvent enregistrés chez les joueurs entraînés par Benzarti.

Paradoxalement, Faouzi Benzarti pourrait sans l'ombre d'un doute réussir avec l'équipe nationale pour plusieurs raisons à commencer par le point ci-haut développé. C'est que les séances d'entraînement et les rassemblements de l'équipe nationale ne seront jamais de la même fréquence que les entraînements et la préparation continue au programme des clubs qui ont été entraînés par Faouzi Benzarti.

Ainsi, la «surcharge» redoutée n'aura pas de raison d'être, puisque les rassemblements seront saccadés et occasionnels. Au contraire, le travail poussé exercé par Faouzi Benzarti viendra combler les lacunes qu'on connaît dans celui de la majorité de nos clubs.

La «grinta» de Benzarti

Tout un chacun sait que Faouzi Benzarti est un grand meneur d'hommes et un allumeur de mèche qui sait motiver ses joueurs en les contaminant de sa remarquable rage de vaincre. Là-dessus, il est peut-être le mieux indiqué pour «inculquer» à nos internationaux l'art de se surpasser comme il se doit et de jouer toujours pour la gagne.

Aussi, pourrait-on espérer exiger cet esprit d'un entraîneur étranger qui ne sera tenu que de faire son travail et rester «inerte» (ou presque) sur le banc de touche ?

A l'instar de Abdelmajid Chetali, Faouzi Benzarti est aussi un «nationaliste», comme il nous l'a précisé une fois. Cette caractéristique pourrait amplement servir positivement dans le choix des joueurs sélectionnables sans le moindre risque de favoritisme ou de régionalisme.

Ce point est très important dans le mesure où l'équipe nationale est faite pour unir et non pour diviser et être à l'origine des rancœurs et des animosités ni entre les clubs ni entre les régions. Avec Benzarti, on est au moins sûr d'une chose : seuls les méritants seront choisis, même si des erreurs de choix ne sont jamais exclus.

Quand même il faudra laisser à cet homme le temps qu'il faut pour qu'il puisse nous préparer une équipe nationale compétitive. C'est la seule condition pour aboutir aux performances escomptées. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de l'Iran qui a fait une bonne Coupe de monde avec son coach, le Portugais Carlos Queiroz qui se trouve aux commandes depuis sept ans déjà.

Par ailleurs, la désignation de Faouzi Benzarti, qui sera payé en dinars, va épargner la Banque centrale contre une énième hémorragie de devises dont le pays n'a nullement besoin !