Tunisie: Investir et voir grand

Visant le renforcement de la plateforme industrielle, l'Agence foncière industrielle (AFI) s'applique depuis des mois à injecter du sang neuf dans ce domaine à grande plus-value.

Le plus gros lot est consacré, en effet, à l'instauration de nouvelles zones industrielles dans plusieurs régions. Aussi, a-t-il été procédé, récemment, à l'inauguration d'une zone industrielle à Béni Khalled dans le gouvernorat de Nabeul. Ce nouveau-né de l'industrie nationale a nécessité une enveloppe de l'ordre de 5,6MD. Il s'étend sur une superficie de 21ha. Il comprend 52 lots dont 12 sont adaptés pour accueillir des petite entreprises à vocation artisanale.

Nabeul, Sfax, Jendouba et Kasserine

A Sfax, la capitale industrielle par excellence, les manches se retroussent pour mettre fin au blocage entravant jusque-là la mise en place de la zone industrielle envisagée depuis près de dix ans à Maharès et sa substitution par une autre, à Agareb. Cette dernière sera implantée à la ferme Zarrouk ; un emplacement stratégique lui permettant d'être à cheval entre la localité d'Agareb et celle de Maharès. La métropole industrielle verra son activité dynamisée par la création d'autres projets similaires dont une zone industrielle à Bir Ali Ben Khalifa, à Dakhan ainsi qu'à Menzel Chaker. Lors d'une réunion régionale, à laquelle ont pris part le ministre de l'Industrie et des PME, le gouverneur de Sfax ainsi que bon nombre de professionnels de l'industrie, les avis ont été unanimes sur l'impératif de dynamiser davantage ce secteur en mettant à la disposition des investisseurs les moyens à même de les encourager à s'y installer, soit le financement et l'aménagement desdites zones.

Suivant toujours cette même logique, d'autres régions, classées depuis la nuit des temps comme étant défavorisées et écartées du développement économique, figurent, désormais, sur la liste des régions prioritaires. La discrimination positive en matière de contribution et d'accès à l'économie sera au profit de la région de Jendouba. Il a été, en effet, décidé de convertir un domaine agricole en un site idéal pour la construction d'une zone industrielle dans la localité de Bousalem. La parcelle de terre compte 120ha. Des avantages seront accordés aux éventuels investisseurs afin de les inciter à s'y installer et à booster, ainsi, la dynamique économique dans la région du Nord-Ouest.

Kasserine décrochera aussi sa part dans ce programme ambitieux. La zone industrielle de Thala est entrée en deuxième phase de réalisation. L'objectif étant, durant cette phase, d'aménager quelque 18ha couvrant jusqu'à 45 lots.

Par ailleurs, et outre les zones industrielles envisagées et autres, en cours d'étude ou de réalisation, l'AFI se penche sur la réhabilitation des zones en mal de vitesse. Il s'agit du programme national de réaménagement des zones industrielles, lequel servira de pivot à plus d'une quarantaine de zones industrielles, implantées sur tout le territoire. Un programme costaud qui couvrira pas moins de 1,430ha et qui nécessitera des fonds de l'ordre de 430 MD.