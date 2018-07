Tunisie: «Chaque visite en Tunisie est un hommage»

interview

J'ai été invitée par le bureau régional de l'Ugtt à Ben Arous pour prendre part à la célébration du centenaire de Cheikh Imam. Cet artiste est une figure artistique importante dans le monde arabe et j'ai eu l'honneur de le côtoyer et de chanter à ses côtés dans les années 80 à Beyrouth. Bien entendu, j'ai tout de suite accepté cette invitation. Les convictions de Cheikh Imam, son parcours artistique et sa vision que l'art est destiné au peuple convergent avec les miens, dans ma manière de concevoir et de présenter mon travail au public. Et me voilà parmi vous pour célébrer son centenaire. L'accueil des officiels a été honorable et j'ai hâte de rencontrer le public. A chaque fois que je viens en Tunisie et que je monte sur scène, je le vis comme un hommage.

Quelle sera votre contribution dans cette célébration ?

Le concert sera assuré par de jeunes talents tunisiens de la chanson, qui vont interpréter des titres de Cheikh Imam et de leurs propres répertoires. Quant à moi, je contribue principalement par ma présence. Je chanterai peut-être quelques-unes de mes chansons ou de celles de Cheikh Imam. Je verrai sur place au gré de l'inspiration.

Par ailleurs, quels sont vos nouveaux projets artistiques?

Mon nouveau projet s'intitule «Sawt» (voix). J'ai fini de l'enregistrer il y a deux mois au Liban avec la collaboration de la chorale Fayhaa, spécialisée dans le chant a capella. Les titres de l'album sont composés par Marcel Khalifa et les textes sont de poètes arabes modernes et contemporains. Le projet sera présenté pour la première fois au mois d'août.