Tunisie: Besoin de stabilité!

Le défenseur axial Mehdi Ressaissi est parti, on s'est dit qu'il était facilement remplaçable. Le milieu défensif Hamza Jlassi a fait de même, on a pensé que Bilel Saïdani trouverait un bon partenaire dans ce compartiment du jeu.

Maintenant, c'est Firas Belarbi qui quitte la famille cabiste. Ce qui est un peu trop pour la formation «jaune et noir» vidée de sa substance car on lui a «arraché» sa colonne vertébrale. Ressaissi, Jlassi et Belarbi ont non seulement été omniprésents sur le terrain, mais ils étaient également des buteurs dans des situations difficiles. Certes, on nous dira que nul n'est irremplaçable. Nous en convenons. Mais dans pareille opération, le problème est double. Il y a lieu d'abord de signaler le fait que les nouvelles recrues n'ont pas l'expérience des joueurs sus-cités. L'un, Saoud Farhane Alenze, vient du Qatar, l'autre, Othmane Saïdi, a évolué en Ligue 2 avec le CSHL, et un entraîneur Montasser Louhichi, qui est encore à ses débuts. On ne doute pas de leur talent et de leur savoir-faire, mais il leur faut du temps pour s'adapter au groupe et à l'ambiance du CAB quand il s'agit de se retrouver en plein dans les compétitions officielles.

Or, il n'est plus question de perdre du temps. Les responsables actuels ont dit, en permanence, qu'ils préparaient une équipe d'avenir. Après deux ans de travail où l'équipe cabiste a connu des hauts et surtout beaucoup de bas, on est arrivé enfin à bâtir un CAB compétitif. Son classement, cinquième la saison passée et son accession en demi-finale de la Coupe de Tunisie en sont la meilleure preuve. En second lieu, les départs d'éléments-clés ne peuvent que perturber la cohésion de l'effectif dans l'immédiat. Ce sont les automatismes qui en pâtiront.

Et rebelote de nouveau! Le CAB resterait alors en perpétuelle construction ou reconstruction. C'est la faute au professionnalisme à la tunisienne. Le système doit être révisé à tout prix si l'on veut que le football dans notre pays fasse un saut qualitatif.

Enfin le stade 15-Octobre !

Les Nordistes, qui sont entrés dans la phase des matches amicaux, affronteront l'ES Radès le 1er août, au Zouiten, avant d'accueillir au stade 15-Octobre -- enfin -- l'UST, le 5 août. Auparavant, les camarades de Saïdani devaient rencontrer l'équipe de Bordj Arririj.