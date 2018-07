Tunisie: Luxation de l'épaule pour Youssef Belaïli

Un mal pour un bien, puisque le remplaçant de Belaïli, en l'occurrence Haythem Jouini, a offert le but de la victoire à l'équipe «sang et or». Sauf que le mal dont souffre l'attaquant algérien de l'Espérance de Tunis pourrait l'éloigner des terrains pour au moins un mois.

En effet, Youssef Belaïli souffre d'une «luxation scapulo-humérale de l'épaule droite», a fait savoir le médecin de l'équipe, Dr Yassine Ben Ahmed, dans une déclaration relatée par le site officiel du club, et de préciser : «Une IRM sera effectuée dès l'arrivée de l'équipe à Tunis. Elle déterminera le bilan lésionnel et la durée d'indisponibilité de notre attaquant».

Jouini comme solution de rechange

Depuis qu'il a retrouvé les rangs de l'équipe en janvier dernier, Youssef Belaïli a apporté une plus-value à l'animation offensive. C'est même l'attaquant «sang et or» le plus dangereux. C'est dire que son absence pèserait dans la balance.

Toutefois, Khaled Ben Yahia a trouvé en Haythem Jouini un bon remplaçant. Ce dernier s'est même montré plus efficace comme attaquant de couloir que comme avant-centre.

Jouini fera donc l'affaire d'autant qu'il fait la paire avec Bilel Mejri, l'étoile montante de l'équipe. Jouini peut compter aussi sur le soutien d'Anis Badri, même si ce dernier n'affiche pas la grande forme depuis son retour de Russie.

C'est qu'Anis Badri n'a pas pu se reposer à cause de sa participation à la Coupe du monde et les choses ne risquent pas de s'arranger pour lui, vu le calendrier de l'équipe qui enchaînera avec la Coupe arabe des clubs, le 9 août prochain, où elle ira rencontrer Ittihad Alexandrie.

Une semaine plus tard, précisément le 17 du même mois, les «Sang et Or» retrouveront Al Ahly du Caire pour le compte de la cinquième journée de la phase des poules de la Ligue des champions africaine. Un match qui s'apparentera à une simple formalité, puisque les hommes de Khaled Ben Yahia ont assuré leur qualification aux quarts de finale de la C1 africaine.

Et comme le championnat de Tunisie reprendra ses droits le 19 août prochain, les Espérantistes n'auront pas un seul jour de répit et l'absence de Belaïli risque de poser problème si un autre attaquant se blesse.

Pour la période à venir, le staff technique est donc appelé à bien gérer son effectif pour éviter d'éventuelles blessures. Et s'il peut compter sur la grande forme du moment de Jouini et de Mejri, le coach «sang et or» attend toujours le grand retour de Yassine Khénissi qui n'arrive pas encore à retrouver ses prouesses.

Une chose est sûre, c'est un mois d'août assez chargé qui attend Khaled Ben Yahia et ses joueurs. Un mois qu'entraîneur et joueurs doivent savoir gérer afin de bien démarrer leur participation à la Coupe arabe des clubs et au championnat de Tunisie. Deux compétitions dans lesquelles l'Espérance de Tunis est détentrice du titre, puisqu'elle est championne de Tunisie 2018 et qu'elle a remporté la dernière édition de la Coupe arabe des clubs.

L'entraîneur «sang et or» a un atout non négligeable : la richesse de son effectif, quantitativement et qualitativement. Et à vrai dire, le rendement de l'équipe en Ligue des champions africaine n'est pas aussi mauvais, d'autant que certains joueurs, à l'instar de Haythem Jouini et Bilel Mejri, ont devant eux une bonne marge de progression, sans compter le retour de Ghaïlane Chaâlali qui a retrouvé, lui, ses prouesses, au grand bonheur de Khaled Ben Yahia.

Bref, l'effectif que le staff technique a sous la main peut assurer en championnat de Tunisie et en Coupe arabe. Des renforts seraient les bienvenus, notamment en défense, et ce, en prévision de la Ligue des champions africaine.