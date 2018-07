Tunisie: Quand les vendeurs bradent leurs marchandises...

M. Abdelaziz Dahmani, P.-D.G. de la société de la foire, nous a indiqué que cette session verra l'organisation d'une journée commémorative en l'honneur de feu Hédi Bouslama, fondateur de la foire internationale de Sousse, à l'occasion du 17e anniversaire de son décès (21 avril 2001). Il a indiqué que la foire compte célébrer lors de la 40e session, prévue en juillet 2019, le centième anniversaire de la naissance de feu Hédi Bouslama, qui naquit le 7 septembre 1919. En outre, a-t-il poursuivi, cette session verra l'organisation de la fête annuelle de la foire par la programmation de la journée du tourisme, l'élection de Miss foire 2018 parmi les exposantes et les visiteuses et le défilé de mode d'habits traditionnels.

Tout pour séduire les visiteurs

Lors de notre visite à cette foire et plus particulièrement au stand d'une entreprise de vente d'articles de cadeaux, nous avons eu une idée sur les prix de vente des produits exposés. C'est ainsi que les vases en argile bien décorés sont vendus entre 30 et 60D, les pendules de salon vendues au prix de 50D la pièce, les mini-bicyclettes de décoration en fer forgé vendues à 25D la pièce. Nous avons admiré aussi la conception originale des porte-bougies de décoration (10D la pièce), des plateaux de cuisine en bois vendus par séries de 3 pièces au prix de 50D (série de 3 plateaux à la fois) ainsi que les cadres de photos ornés en fer forgé vendus à 25D la pièce.

Au stand de la Syrie, les couvre-lits de longueur 2,6 m sont vendus entre 150 et 600D la pièce, tandis que les nappes sont vendues par série de 16 pièces à un prix oscillant entre 80 et 160D (série de 16 pièces à la fois). Les nappes de salle à manger sont vendues par série de 4 pièces entre 65 et 120D. Ce stand comporte aussi des tableaux de broderie sur étoffe représentant l'architecture urbanistique syrienne vendus entre 50 et 120D.

Au stand des prêts-à-porter et des habits traditionnels pour femmes, les robes traditionnelles sont écoulées entre 25 et 115D, les t-shirts vendus à raison de 10D la pièce, les mini-jebbas pour femmes vendues à 10D la pièce, le caftan tunisien, richement décoré, est vendu entre 150 et 180D, les gilets pour dames vendus à 15D.

Au stand de la société de vente d'articles luminaires et de décoration, le visiteur peut acquérir des pendules de salon de diverses dimensions vendues entre 60 et 186D, des lustres de lumière LED à raison de 250D la pièce, des lustres métalliques de diverses formes très esthétiques vendus entre 150 et 300D, des cages métalliques de décoration vendues à 58D par série de 2 cages à la fois. Ce stand comporte aussi des bougeoirs (de 19 à 80D), des draps de bains de dimensions 90x150 cm (41D la pièce), des gants de toilette ( 5D la pièce), des peignoirs de bains (53D la pièce).

Aux stands de vente de jeux éducatifs, de jouets et de livres parascolaires, le visiteur peut acquérir des jeux de Monopoly (20D), de scrabble arabe et français (12D), de puzzle (5D), des livres parascolaires de divers niveaux, des ballons gonflables de diverses formes (2,5 D), des voitures à commande électrique vendues entre 22 et 35D, des poupées géantes à raison de 35D.