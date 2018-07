Tunisie: Une nouvelle unité de conditionnement de fruits secs

Le projet a été réalisé sur une période de 18 mois sur une superficie totale de plus de 10.000 m2 et avec un investissement de plus de 7 millions de dinars, dont 2 MD réservés à l'acquisition d'équipements modernes et de pointe pour la casse des fruits secs.

Ledit projet est composé de deux unités principales dont la première est destinée au décorticage des amandes et leur conditionnement avant leur acheminement vers les circuits de distribution sur le marché local dans tous les gouvernorats de la République. Sa capacité de production est de l'ordre de 5 mille tonnes par an, soit l'équivalent de 60% de la production nationale en amandes qui passe par cette unité.

Une synergie de travail

Quant à la seconde unité, elle est spécialisée au décorticage des pistaches avec une capacité atteignant les 500 tonnes par an. Le projet fournit plus de 100 postes d'emploi directs et 150 postes d'emploi indirects. Cet investissement tunisien est financé par des banques tunisiennes, a indiqué M. Mohamed Nouri Mabrouk, directeur général de l'entreprise. Il va contribuer à dynamiser le marché de l'emploi direct et indirect dans la zone de Sidi Bouzid. Une synergie dans toutes les étapes de la production, du conditionnement et de la distribution sera créée. Une qualité haut de gamme sera offerte aux consommateurs grâce à l'utilisation d'équipements performants.

M.Mbarek a ajouté, en outre, que ce projet joue un rôle de taille dans la stimulation de l'activité dans plusieurs petites unités. Les collecteurs de la récolte annuelle d'amandes et de pistaches bénéficieront, de leur côté, d'un financement d'une valeur de plus de 1.5 MD. A noter que la délégation de Sayda se caractérise par l'abondance de la production agricole en divers produits, comme les fruits et légumes, les olives ainsi que l'élevage du bétail et de volailles. La production annuelle en amandes est estimée à 25 tonnes. C'est la 13e délégation dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, créée en 2015 sur une superficie de 294 km2. Elle compte 23.175 habitants, dont 85% vivent en milieu rural.