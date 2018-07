Algérie: L'Agence nationale des déchets lance une opération de tri sélectif dans des plages

Alger — L'Agence nationale des déchets (AND) a lancé une opération de tri sélectif au niveau de six plages dans trois wilayas pour sensibiliser le citoyen sur l'impact des déchets qu'il génère sur son environnement et sur l'importance du tri sélectif, a indiqué lundi cet organisme dans un communiqué.

Il s'agit de plages des wilayas de Boumerdes (Plages Rocher noir et Delphine), de Tipaza (plages de Chenoua et Colonel Abbes) et de Tizi-Ouzou (plages Carroubier et Azzefoune), souligne la même source. C'est en collaboration avec Coca-Cola Algérie que l'AND lance cette opération avec "une approche à la fois ludique et écosensible", note l'AND.

Ainsi, un mini village de 800 m2 sillonne ces plages avec un espace de conseil et de sensibilisation et une scène d'animation et de jeux. Ce village se déplace à travers ces trois (3) wilayas depuis le 15 juillet jusqu'au 3 septembre prochain. L'objectif de cet espace, selon l'AND, est de familiariser l'estivant avec "les éco-gestes simples" à travers des activités et des jeux pédagogiques.

En outre, l'estivant trouvera au niveau de ces plages deux (2) différents bacs à déchets, un jaune pour la collecte des fractions sèches et un vert pour la collecte des fractions humides. Selon la même source, le tri sélectif s'avère d'une grande importance pour palier le problème des déchets et notamment des déchet plastiques surtout que l'on sait que le plastique occupe à lui aussi pas moins de 17% de la qualité totale de déchets générés.

Pour sa part, Coca-Cola Algérie s'est fixé un nouvel objectif qui est de "repenser fondamentalement son approche de l'emballage, avec pour mission globale de collecter et de recycler a totalité de ses emballages d'ici 2030", se joignant ainsi aux efforts de sensibilisation de l'AND dans la sensibilisation sur les méfaits des déchets luttant contre la pollution marine, précise le communiqué.