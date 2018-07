Ile Maurice: Voyager à crédit, ça vous dit?

«Après le rebranding d'Itineris en novembre 2016, nous avons voulu mettre en avant des marchés de niche. D'où la décision de proposer des forfaits différents et originaux», souligne Zohra Oozeer. «Ceux qui ont trait au volontariat, par exemple, visent les étudiants, qui peuvent bénéficier d'expériences nouvelles et enrichir leur CV tout en vivant une expérience enrichissante.»

On rêve tous de visiter d'autres contrées, au moins une fois par an. Le hic ? Le fric. Une agence, qui ne manque pas d'air, propose cependant aux Mauriciens de changer d'air. Le mode de paiement : «Mammouth style», c'est-à-dire à crédit.

