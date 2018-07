Ile Maurice: Private Banking - ABC Banking dévoile son lounge pour clients fortunés

Mieux : une cave à vin a également été aménagée pour eux. «Nous avons introduit un lounge spacieux et convivial et des salles de réunions. Un client de passage pourra par exemple utiliser ces espaces pour travailler», explique Pritoo Purmanund. Pour respecter les besoins d'ABC Banking, l'architecte a également introduit des éléments de Feng Shui, comme le bassin à l'entrée du bâtiment.

Pari réussi, puisque l'intérieur s'apparente plus à un hôtel d'affaires qu'à une banque conventionnelle avec des comptoirs et des guichets à l'entrée. À cela s'ajoute une prise en charge personnalisée destinée à une clientèle aux besoins sensiblement différents du Retail Banking, ces derniers étant des clients fortunés (High Net Worth Individuals).

L'ex-bâtiment Merven n'est pas étranger à Morphos Architects, le cabinet ayant travaillé sur l'aménagement de l'espace pour le compte de son ancien locataire, la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Parlant de la transformation en Private Banking Lounge, Pritoo Purmanund, directeur de Morphos Architects, explique que «l'intention ici était de dessiner un espace où le client se sentirait à l'aise avec son banquier. Il s'agissait de créer un espace où le client et le banquier peuvent se rencontrer et discuter ; pas nécessairement de prêts mais aussi de projets».

