Congo-Kinshasa: Énergie électrique - Une société zambienne va suppléer la Snel dans un projet au Katanga

Copperbelt energy corporation a signé un contrat à long terme pour fournir jusqu'à 78 MW d'électricité dans le cadre du projet Metalkol qui consiste au retraitement des résidus de cobalt et de cuivre des activités minières des années 1950 abandonnées dans la nature à proximité de Kolwezi.

Metakol, appartenant à à Eurasian Resources Group (ERG), est un complexe hydrométallurgique complet à bas coût. Le contrat entre Copperbelt energy corporation (ECC), Metakol et la Société nationale d'électricité (Snel) stipule que la société zambienne va assurer la fourniture d'électricité à Meltakol jusqu'à dix ans en deux phases, indique un communiqué de presse. La première phase, d'un total de 62 MW, se poursuivra jusqu'au deuxième trimestre de 2019. Par la suite, l'alimentation électrique atteindra 78 MW par an pendant la seconde phase et pour le reste du contrat.

Owen Silavwe, directeur général de ECC, a décrit l'accord comme une démonstration de l'engagement de sa société, l'agilité et la promesse de répondre aux besoins spécifiques et uniques des clients en Zambie et au marché de la République démocratique du Congo. Il s'agit également, a-t-il estimé, de la réaffirmation de la croissance du partenariat entre CEC, la Snel et la communauté minière en RDC.

Rappelons que CEE opperbelt energy étudie la possibilité d'investir deux cent cinquante millions de dollars pour améliorer la fourniture d'électricité aux mines de cuivre et de cobalt en RDC, à travers la mise en place de deux centrales solaires (30 et 50 mégawatts) et des lignes de transport d'énergie pour ses clients en RDC qui sont essentiellement des compagnies minières. Owen Silavwe a déclaré à l'agence Bloomberg, le 19 juin dernier à Maurice, en marge de l'Africa energy forum, que l'entreprise détermine encore la faisabilité de ces projets, ajoutant que Copperbelt energy pourrait aider la Snel à développer de nouvelles lignes pour acheminer l'électricité dans les mines de cuivre et de cobalt et que certains de ces projets pourraient démarrer dans les deux prochaines années.

CEC est une société zambienne de transport, de production et de distribution d'énergie et un important développeur d'infrastructures énergétiques en Afrique, notamment dans la conception, le développement et l'exploitation de systèmes de transmission. La CEC possède, exploite et entretient des actifs de transport, de production et de distribution d'électricité desservant des clients en Zambie et en RDC. C' est l'un des plus importants négociants internationaux en électricité dans les deux pays. En Zambie, CEC achète l'énergie à la compagnie publique de production et distribution d'électricité Zesco (Zambia electricity supply corporation limited) et la revend aux compagnies minières à travers son réseau. La société approvisionne ainsi des mines au Katanga, région voisine de la province zambienne de Copperbelt.