Congo-Kinshasa: Présidentielle du 23 décembre - Le Katanga a collecté plus de 60 000 dollars pour payer la caution de Moïse Katumbi

Au stade actuel, la cagnotte aurait sensiblement évolué, à en croire la source. Exprimant un satisfécit à ce sujet lors d'une manifestation qu'il a organisée, le 28 juillet, à Lubumbashi, Georges Mawine a déclaré que la province du Katanga avait déjà dans son escarcelle 52 225 dollars dont près de 6 234 dollars pour la seule commune de la Kenya. La collecte avancerait plutôt bien et l'enthousiasme dont font preuve particulièrement les Lushois dans son accompagnement rassure. « Déjà avec les statistiques que j'ai maintenant, nous sommes à plus de soixante mille dollars, rien que pour la province du Katanga», s'est réjoui Georges Mawine, le week-end dernier.

En attendant, la base du richissime homme d'affaires en exil tente de s'organiser pour lui réserver un accueil digne de ce nom. Dans le même temps, elle a lancé une vaste opération de collecte des fonds destinée à réunir le montant exigé de la caution à payer pour être candidat à la présidentielle. Au Katanga, la base de Katumbi a déjà commencé à collecter l'argent auprès du petit peuple qui a adhéré largement à cette opération, n'hésitant pas à puiser dans sa tirelire de quoi satisfaire à la requête de la jeunesse d'Ensemble pour le changement/Katanga. « Cet argent servira à soutenir la candidature de Moïse Katumbi Chapwe et vous savez que ce sont nos mamans du marché qui se sont cotisées. Ce sont les paysans, les cordonniers qui viennent donner un dollar, deux dollars et il y a ceux-là qui donnent cinq cents, mille dollars. C'est le bas peuple qui s'est organisé pour montrer à la communauté tant nationale qu'internationale que le peuple au niveau de la province du Katanga souhaite que Moïse soit leur candidat », a indiqué Georges Mawine, le président national des jeunes de la plate-forme Ensemble.

