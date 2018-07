Afrique: CAF-C2 - V.Club terrasse Aduana Stars à Kinshasa

En cinquième journée, V.Club accueillera Raja de Casablanca, le 19 août à Kinshasa, et Aduana Stars offrira son hospitalité à Asec d'Abidjan. V.Club aura besoin d'une victoire pour se propulser en quarts de finale de cette compétition. Le club dirigé par le général Gabriel Amis Tango Four, récent vainqueur du championnat de la Ligue nationale de football, vise le sacre de la C2 africaine.

Jean-Marc Makusu Mundele a signé le doublé gagnant des Dauphins noirs. Il a ouvert la marque à la 14e mn d'une tête imparable sur un centre cinq étoiles d'Emmanuel Ngudikama, alias Kila. Il a donné le coup de grâce aux joueurs ghanéens à la 82e mn après avoir mis dans le vent le gardien de but adverse et placé le cuir hors de portée des défenseurs qui tentaient de s'interposer sur leur ligne de but.

Après le résultat nul de la première journée à Casablanca, au Maroc, contre Raja, et la belle victoire lors de la deuxième journée contre Asec Mimosas à Kinshasa, V.Club perdait en troisième journée contre Aduana Stars du Ghana. Il fallait donc laver cet affront à domicile et c'est ce que l'AS V.Club a fait en prenant sa revanche en quatrième journée du groupe B. Les poulains de l'entraîneur Florent Ibenge ont donc eu raison des Ghanéens d'Aduana Stars par deux buts à zéro.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.