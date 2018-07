Angola: Le pays veut être autosuffisant dans la production du sucre

Saurimo — Le Gouvernement angolais, à travers les ministères de l'Industrie et de l'Agriculture, est en train d'exécuter des projets à court terme visant à dynamiser et à rendre le pays autosuffisant dans la production du sucre, de la cellulose et des engrais.

Ces propos ont été tenus lundi, à Saurimo, principale ville de la province de Lunda Sul, par le directeur-général de l'Institut de Développement Industriel d'Angola (INDRIA), Luís Ribeiro lors de la présentation d'un nouveau modèle de Pôle industriel baptisé "Polo/Tipo" qui sera mis en place dans le pays. Un projet est en cours de réalisation visant à mettre en place la version du "Polo-Tipo", dans un concept d'activité privée, où l'Etat assurera les services de base telles que l'Eau, Electricité, Services de communication et des Voies structurantes, a-t-il expliqué.

Le ministère de l'Industrie cherche à définir le modèle urbaniste avec des zones centrales, de service, de technologie, des industries légère et lourde, de la logistique et d'habitation, a-t-il dit, ajoutant qu'un pôle allait être installé dans chaque province en vue de créer de nouveaux postes d'emploi à l'intérieur du pays et de décentraliser l'activité économique. Le montant d'investissement de ces projets est de 70 millions 646.797 USD, repartis en terrains, infrastructures, bâtiments, équipements et véhicules automobiles, a-t-il précisé. L'Angola contrôle 7.500 entreprises industrielles, dont 200 de matériaux de construction.