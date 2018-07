Angola: Le volume d'affaires sépare le régime général de celui du non assujettissement à l'IVA

Luanda — Les contribuables qui auront un revenu annuel en dessous ou égal à 60 millions de kwanza (250 dollars US) seront sous le régime de Non Assujettissement à l'Impôt de la Valeur Ajoutée (IVA).

Ces entrepreneurs seront exemptés de la liquidation de l'IVA dans leur facture, et la non déduction de cet impôt empêchera la sollicitation des remboursements respectifs, a ajouté lundi, à Luanda, le coordinateur technique d'application de l'IVA en Angola, Adilson Sequeira. Intervenant dans une conférence de presse, organisée dans le cadre de la 2è visite d'assistance technique du Fonds Monétaire International (FMI) au gouvernement angolais, visant l'institution de ce code législatif dans le pays, le technicien de l'Administration Générale Tributaire (AGT) a dit que c'est le volume d'affaires des entreprises qui allait séparer le régime général de l'IVA de celui du non assujettissement à cet impôt.

Adilson Sequeira a expliqué que la limite du volume des affaires était à l'origine de la Loi des Micro, Petites et Moyennes entreprises, dans le cadre de leur protection. "Quiconque sera au dessus de cette valeur (limite) sera sous le régime de l'IVA", a-t-il souligné, ajoutant que les deux valeurs (générale et celle du non assujettissement) allaient entrer en vigueur dès l'année 2021.