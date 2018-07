Congo-Kinshasa: Elections 2018 CNC - Trésor Tshibangu et Jean Muela prédisent la victoire de la MP

Lentement mais sûrement, le jour "J" approche. Il s'agit bel et bien du 23 décembre 2018, jour où le peuple congolais sera face aux urnes pour se choisir de nouveaux dirigeants. La famille politique du Chef de l'Etat n'a pas de choix que de prétendre se succéder à elle-même. C'est dans cette optique qu'au niveau du Congrès National Congolais, la formation politique chère à l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, des militants n'hésitent pas de chanter la victoire de leur parti, en lançant un message de paix à tous les congolais. Trésor Tshibangu et Jean Muela voient les choses dans le même sens que leur Président National.

C'est d'ici cinq mois la tenue des élections législatives couplées à la présidentielle. Evidemment, il y a lieu de dire que les surprises seront nombreuses ce jour là.

Les uns et les autres sont d'ores et déjà en ébullition et s'y prépare activement. Des déclarations abondent dans tous les sens certes, les meilleurs sont ceux qui s'y mettent effectivement et qui vaincront à partir des urnes. Que professent les affidés du Congrès National Congolais, CNC, parti cher à l'Honorable Député National, Pius Muabilu Mbayu Mukala ? Face aux fins limiers de votre quotidien, quelques cadres de ce parti membre de la Majorité Présidentielle ont pu délier leurs langues, samedi 28 juillet dernier, à partir de leur siège national situé sur la cinquième rue dans la commune de Limete. Pour l'Intendant national du parti, Trésor Tshibangu, 2018 est celle de la victoire du CNC. Jean Muela, assistant du Secrétaire Général adjoint va dans le même sens et n'ose pas un seul instant imaginer une surprise désagréable. Pour eux, le projet de société du CNC qui prône la sociale démocratie est le mieux adapté pour le relèvement de la RD. Congo. Dans un tel contexte, nul ne doutera d'opérer son choix sur les potentiels candidats que devra présenter cette formation politique.

Des convictions

«Le Chef de l'Etat l'a répété à maintes reprises : il y aura bel et bien élections le 23 décembre prochain ; et qu'il va respecter la Constitution. Nous croyons à la victoire du CNC ; nous sommes très forts, nous sommes un parti national implanté sur toute l'étendue de la RD. Congo ; et c'est depuis 2011 que nous attendons ce moment, nous allons gagner ces élections», a clamé Trésor Tshibangu, membre du bureau politique en charge de l'intendance générale. Et de conclure : «La victoire est certaine pour le CNC. Je lance un message de paix à tous les congolais. Les élections auront lieu dans le délai fixé par la CENI ; personne n'a le droit de tromper le peuple. La logique de la rue n'est porteuse que du chaos, nous la dénonçons ; nous voulons donc que vive la paix, rien que la paix au pays de Lumumba».