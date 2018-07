Congo-Kinshasa: Ce 2 août au Collège Boboto - Kinshasa abrite son 1er Forum des Culturels

Ouvert à tout le monde, ce Forum offre l'occasion aux culturels de s'imprégner des certaines réalités dans la profession et surtout d'échanger avec les experts pour améliorer leur travail sur le plan marketing, managérial et communicationnel...

Parmi les éminents orateurs, il y aura, entre autre, Maika Munan, artiste musicien et arrangeur de musiques, qui va parler sur le droit d'auteur en RDC. Didier Mumengi, Ministre honoraire de l'Information et écrivain sera également de la partie pour décrire le concept « renouveau culturel » en Afrique et les enjeux de la mondialisation. Eugène Kandolo se penchera sur le thème « Artiste, opérateurs culturels et Election ». Tandis que Ethel Ngombe, patron de la chaîne de télévision Trace Kitoko mettra en évidence son expérience sur les « relations médias et artistes... »

Le premier Forum des Culturels sera animé par un panel d'experts, professionnels des arts ainsi que de scientifiques qui travaillent dans le domaine d'encadrement, de production et de gestion de l'art au pays. Ils vont chacun développer un sous-thème dans le cadre du renouvellement et de la sensibilisation des consciences des participants qui sont conviés à cette grande rencontre.

Ce forum est une initiative du Collectif des Artistes et Culturels (CAC) en République Démocratique du Congo. Une structure spontanée qui regroupe les artistes de toute discipline confondue, les opérateurs culturels, les managers, les producteurs, les mécènes ainsi que les journalistes évoluant dans le secteur des arts et de la culture. Pour sa première édition, le Forum des Culturels ouvre ses portes, ce 2 août 2018, au Centre culturel Boboto, à Kinshasa.

