Une série de réformes, dans le cadre juridique et militaire, vient d'être opéré par le Président de la République dans le but de rétablir davantage de l'ordre dans le système de gestion de la Res Publica. Cependant, la Cour Suprême de Justice a été éclatée en trois nouvelles corporations, à savoir : la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat ainsi que la Cour constitutionnelle.

Cette pédagogie qui n'est pas encore maîtrisée par le grand public s'est vue imposée un coup de projecteur urgent débroussaillé lumineusement par le Professeur Félix Vunduawe Te Pemako, le Président du Conseil d'Etat. Au cours de sa toute première prise de contact avec les membres qui constituent cette juridiction, il a démontré les compétences, procédures et rôles pour s'enquérir de son fonctionnement selon, bien sûr, la nouvelle répartition juridique.

En effet, cette innovation dans le cadre de réformes du système judiciaire vient à point nommé. Au moment où d'aucuns sombrent dans une certaine inquiétude quant à l'acuité des acteurs de la justice congolaise dont le Professeur Félix Vunduawe, ancien Vice-premier Ministre et Ministre d'Etat à l'administration du territoire et à la décentralisation. La présence de ce docteur en Droit Public à la tête du Conseil d'Etat tranquillise le peuple congolais par rapport au bon fonctionnement de la juridiction.

Avant tout, il sied de retenir qu'il y avait la Cour Suprême de Justice. Celle-ci a éclaté en trois hautes juridictions dans la nouvelle constitution de la réforme pour se muer en Cour de Cassation, Conseil d'Etat et Cour constitutionnelle. Si, avant, toutes ces compétences étaient entre les mains de la Cour Suprême de Justice, avec les nouvelles hautes juridictions aujourd'hui, il y a une division de travail. C'est évident. La Cour de Cassation s'occupe des questions essentiellement privées en matière civile, pénale, commerciale et autres. Elle s'occupe des litiges entre l'administration et les administrés. Donc, comme l'a si bien dit le Procureur général près le Conseil d'Etat, M. Mushaghalusa : "Si vous estimez qu'une ordonnance du Président de la République vous a lésé, vous saisissez le Conseil d'Etat". Comprenez qu'ici ce n'est pas pour régler les litiges entre individus.

Par contre, la Cour Constitutionnelle, elle, gère les questions d'ordre politique. Toutefois, le Conseil d'Etat est en charge des questions administratives. Ce nom n'est maintenu que pour des raisons historiques partant de la France pour atterrir en RDC par après. En gros, le Conseil d'Etat est la plus haute juridiction administrative de la République. Ses décisions ne donnent pas de recours.

Il y a, en effet, le Conseil d'Etat au niveau national, ensuite dans chaque province et au niveau des autres ETD, il y aura d'autres juridictions de l'ordre administratif. Les Cours administratifs d'Appel au niveau des provinces, des villes, communes et chefferies, il y aura aussi des Tribunaux administratifs qui seront, bien entendu, installés incessamment. Le Conseil d'Etat a deux sections. Une section consultative pour donner des avis, l'interprétation des textes. Et il y a en matière de contentieux, la section d'administration que l'on appelle en d'autres termes, la section de contentieux. En dehors de cela, il y a six chambres selon les matières déterminées par la Loi notamment, en matière électorale, de finance, sociale. Du côté d'avis consultatif, il y a trois chambres pour donner l'interprétation, et même pour le contrôle. Et cela la composition du Conseil d'Etat au niveau national. Et au niveau provincial et local, il y aura également deux sections repartis de la même manière.

Le Conseil d'Etat est dirigé par le Premier président. Ce dernier est assisté par des présidents de sections, ainsi que des conseillers. Cela constitue trois catégories de magistrats, exactement comme dans un parquet où il y a le procureur général, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.

Le Conseil d'Etat est en pleine organisation. Il n'est pas totalement mis en place sur tout le territoire mais la matière de contentieux électoral, normalement et selon la Loi, relève des juridictions de l'ordre administratif. En ce qui concerne les élections des députés provinciaux, elles relèvent de la compétence de la Cour administrative d'appel. Mais, comme ses services ne sont pas totalement installés, provisoirement cette compétence sera exercée par la Cour d'Appel, au premier degré. Mais, au niveau d'appel, le dossier doit venir au niveau du Conseil d'Etat. Au niveau des juridictions administratives, il y aura à l'intérieur des villes et communes, des Tribunaux administratifs qui seront progressivement installés. Concernant les élections présidentielles et législatives, la compétence revient à la Cour Constitutionnelle et non au Conseil d'Etat qui, lui, s'occupe des litiges en cas d'élections provinciales.