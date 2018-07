Madagascar: Chambre Nationale des Huissiers - Présentation officielle des nouveaux membres du bureau

Demain, on y verra un peu plus clair dans la course à la présidentielle, lors du dépôt de… Plus »

Présentant ce nouveau bureau national du CNHJCPM hier, Mahefalahy Rasamimaka a souligné l'importance du rôle que le Syndic devra jouer dans ce métier. Celui-ci doit veiller à la réalisation de toutes les activités du bureau exécutif, dont l'ambition est d'apporter plusieurs innovations dans le métier, entre autres la mise place du siège du CNHJCPM dans les locaux de la maison du Droit à Anosy, la standardisation des actes, du coût d'actes, la reformulation de la diligence et émoluments pour les huissiers de Justice et les commissaires-priseurs. Le Syndic est le seul habilité à représenter le Président du CNHCPM en cas d'indisponibilité de ce dernier. Des attributions où il a déjà beaucoup d'expérience, dans la mesure où avant son élection à ce poste, il s'est déjà chargé de la trésorerie de la CNHJCPM.

A cette occasion, la passation de service, entre lui et son prédécesseur Randriantsima Ravelo Heriniaina, qui devient Président d'honneur du CNHCJPM suite aux élections des membres de son bureau national, le 21 juillet dernier, a été effectuée. Durant ces élections, les membres ont délibérément choisi Alain Rakotonirina comme vice-Président ou Syndic, comme il est stipulé dans le statut du CNHJCPM. Le poste de trésorier revient à Baholy Harinony Anna Sylvie. Le rôle du secrétariat du bureau exécutif échoit à Raymonde Rasahondranirina et Miora Ravololomboahangy. Le conseil de Toamasina a également élu Delcy Sandra Ravololomboahangy, Rakotonoely Sylvain Gabriel, et Andriatiana Haja F. Rarivoarivony comme conseillers au sein de son bureau exécutif.

