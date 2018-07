Madagascar: Coopération - La Thaïlande aide des centres sociaux malgaches

La ministre de la Population, Mme Naharimamy Lucien Irmah, reçoit symboliquement le don de 5.000 tonnes de riz octroyé par le Consul général de la Thaïlande, M. Kriwat Phamorabutra, au nom de son gouvernement.

Mue par le principe de la philosophie de la suffisance économique (Sufficiency Economy Philosophy) introduit par sa Majesté feu Bhumibol Adulyadej Rama IX, la Thaïlande a depuis longtemps réussi à nourrir convenablement toute sa population. Pour soutenir les efforts fournis par les pays en voie de développement n'ayant pas encore atteint cet objectif, elle a partagé ses expériences en octroyant des bourses pour les ingénieurs et les étudiants en agronomie. Plusieurs bourses sont ainsi offertes dans divers domaines

Pour partager le fruit de ses expériences, et dans le cadre de la célébration des 66 ans de sa majesté le Roi Maha Vajiralongkon Rama X, le Consul général de la Thaïlande, M. Kriwat Phamorabutra, a organisé une réception à sa résidence à Alarobia,vendredi dernier. Ce fut aussi une occasion pour lui de faire un don de 5.000 tonnes de riz pour le centre social Manjakaray, le centre ex- Madcap et le village communautaire d'Ankarefo. De son côté, l'association Thaïlande - Madagascar, conduite par M. K. Tee-Hong SAE JEW et le consulat, a également offert 2 millions d'ariary, pour l'achat de 1.000 tonnes de riz et de produits de première nécessité,à l'orphelinat de la police nationale, à Ambatolampy. En recevant ces dons, la ministre de la Population, Mme Naharimamy Lucien Irmah a souhaité longue vie au Roi thaïlandais et s'est félicitée de l'excellence des relations entre les deux pays.