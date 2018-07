Madagascar: Asecna - Des accords bilatéraux signés entre Madagascar et le Congo

Le ministre Ralava Beboarimisa a terminé son mandat à la présidence du Comité des Ministres des pays membres de l'ASECNA.

Avant son départ de la présidence du Comité des Ministres des pays membres de l'ASECNA, le ministre Ralava Beboarimisa a noué des partenariats.

Le mandat de Ralava Beboarimisa, qui a présidé le 62e Comité des Ministres des pays membres de l'ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), a touché à sa fin, lors de la rencontre qui s'est tenue à Lomé, la capitale du Togo. L'actuel ministre des Transports et de la Météorologie malgache a présidé ce dernier Comité lors de la réunion du 23 au 27 juillet 2018, après la 61e rencontre d'Antananarivo en juillet 2018. Désormais, la présidence du Comité revient au ministre des Transports du Togo, Ninsao Gnofam. La passation de pouvoir s'est tenue la semaine dernière entre les deux parties. De nouveaux accords et résolutions étaient également enregistrés. Ces résolutions ont été prises durant ces cinq jours à Lomé, suite aux réunions successives du Comité des Experts, du Conseil d'administration, puis du Comité des Ministres de l'ASECNA. Les rapports du Directeur Général, Mohamed Moussa, et du Président du Conseil d'administration de l'ASECNA font état de l'amélioration de la gouvernance de cette institution, surtout de son état financier après une période d'assainissement de ses charges et des postes de dépenses.

Collaboration. L'ASECNA, ayant son siège à Dakar, emploie plus de 5 000 agents dans les 18 pays membres en Afrique. L'agence bénéficie de la certification ISO 9001-2008, ce qui l'assigne à une culture de la performance dans tous ses métiers. Des programmes de formations ont ainsi été initiés pour soutenir davantage le niveau technique des agents, notamment sur la sécurité, cœur de métier de cette institution qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine. Lors de cette rencontre, plusieurs accords bilatéraux ont été signés, dont celui qui lie désormais la République de Madagascar, représentée par Ralava Beboarimisa, et la République du Congo (Brazzaville), représentée par son ministre des Transports, Fidèle Dimou. Les compagnies nationales des deux pays bénéficient désormais de cet accord qui leur permettra d'ouvrir une ligne aérienne directe, ou en partenariat avec d'autres compagnies. Cet accord sera une des premières portes d'entrée de Madagascar avec la zone Afrique de l'Ouest et Centrale en matière de transport aérien.