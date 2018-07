Madagascar: Judo / Tournoi du Capricorne - Le club CCS s'impose à domicile

Victoires à domicile

Les judokas du « Club Capricorne School » (CCS) ont survolé la 27e édition du tournoi du Capricorne disputée le week-end dernier, au Gymnase de Toliara. Ils terminent premiers au classement des médailles avec 20 d'or, 16 d'argent et 10 de bronze. Un autre club de la Cité du Soleil, le Cospn Judo Club (CJC), finit deuxième avec 11 médailles d'or, 11 d'argent et 12 de bronze. Le Judo Club Esca complète le trio gagnant avec 10 médailles d'or, 6 d'argent et 6 de bronze.

Doublé

Relèves par excellence du judo malgache, les Yves Rayan Ravelojaona, Fetra Ranaivoarisoa et Fanjanirina Rabe ne cessent de faire parler d'eux aux différentes compétitions, tant sur le plan national qu'international. Champion de Madagascar en titre dans leur catégorie respective, ils ont fait respecter la hiérarchie à Toliara. Yves Rayan du club Esca a triomphé dans la catégorie des moins de 73 kg, autant chez les cadets et les juniors. Engagé en moins de 81 kg, Fetra Ranaivoarisoa du club Esca a également emboité le pas à son coéquipier. La Tuléarienne, Fanja, a ravi le titre chez les moins de 48 kg. Dans la catégorie seniors, les favoris n'ont pas tremblé. En moins de 48 kg, Tatiana Andrianaivoravelona du Judo Club Saint-Michel sort victorieuse de sa confrontation à Angelah Ashley du CJC. Les Sedra Ranaivoarisoa (Esca), Nazir Bin Adbou (CCS) et Sergio Karamaly (CCS) ont remporté leur combat respectif.