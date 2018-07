Madagascar: Circoncision - La célébration de la fête des enfants à la résidence du chargé d'affaires

Demain, on y verra un peu plus clair dans la course à la présidentielle, lors du dépôt de… Plus »

L'ambassade d'Indonésie n'a cessé de renforcer la coopération entre les deux pays et se dit toujours prête à coopérer avec Madagascar, qui est son partenaire privilégié grâce à ces liens historiques et fraternels liant les deux pays.

Après cet événement rituel, les enfants du personnel et des anciens stagiaires de l'ambassade d'Indonésie ont joué pendant toute l'après-midi dans ce lieu idyllique. Des jouets et des friandises ont été distribués et l'ambiance était très agréable pour les enfants et les parents, qui ont noué davantage leur relation amicale.

La similitude entre Madagascar et l'Indonésie se manifeste sur plusieurs facettes. La circoncision, qui a une signification importante pour la culture indonésienne et malgache, est un rituel important pour les garçons des deux pays.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.