Madagascar: Culture urbaine - « Urban Heart », l'art au cœur de la ville

La vie au gré des battements, la ville vibrant au gré de l'art... Le temps d'une journée, le grand colisée de la ville des Mille sera le cœur-même de l'art urbain.

De la musique au graffiti en passant par la danse, le « human beatbox » et le « Parkour », rien ne sera laissé au hasard dans l'« Urban Heart ».Le 15 août, le Coliseum Antsonjombe sera le terrain de prédilection des artistes urbains. Le but premier ? Faire battre le cœur des citadins et celui des artistes dans un espace qui leur est commun. Raboussa, Jento et Laza, Tax, Ranala, Epistolier, Benson, SFLK et l'allemand Raphael Hillebrand exploreront tous les possibles dans l'espace qui sera le leur.

« Manifestation extramuros ». Il s'agit avant tout de mettre l'art au cœur de la ville en transformant un parking et l'espace ouvert en scène, le temps d'une demi-journée. De ce fait, les manifestations culturelles « extramuros » se multiplient afin de permettre au grand public de découvrir les artistes en dehors des cadres classiques de représentations. « Urban Heart » pousse ce concept plus loin encore, en mettant à l'honneur la culture urbaine, ou plutôt les cultures urbaines, en regroupant le plus grand nombre d'artistes qui évoluent en ville ou qui ont envie de s'exprimer en plein cœur de la ville.

Education. Depuis 35 ans, le centre germano-malagasy est l'un des rares piliers de la promotion de la culture et des artistes à Madagascar. « Urban Heart » s'inscrit dans la dynamique impulsée par le département culturel du Cercle depuis quelques années autour de la promotion et de la diffusion des arts actuels de Madagascar. Les actions menées tendent, autant que possible, à s'ouvrir au public, au sens le plus large du terme. Cet événement s'adresse donc à tout public mais vise spécialement les jeunes de corps et d'esprit. Tout un volet « éducation » sera donc développé pour permettre aux jeunes de comprendre l'histoire des cultures urbaines, mais aussi tous les enjeux qu'il y a autour.