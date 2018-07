Madagascar: Slam national - La neuvième édition en gestation

La fête des mots, des vers et des proses entamera sa neuvième édition. Pour 2018, le slam national verra le retour des slameurs Saint-Mariens, après huit ans d'absence.

Du 1er au 8 décembre, les poètes de la Grande Île se relayeront sur les scènes pour défendre d'abord les couleurs de leurs régions, puis pour déterminer ensuite qui de nos « guerriers de mots » représentera Madagascar à la prochaine coupe du monde.

Fidèle à sa mission, celle de mettre la poésie au service de l'éducation, le projet se veut toujours être ambitieux. Le slam est un spectacle où les poètes s'affrontent dans une compétition qui tient lieu de prétexte. Il ne s'agit pas de diviser les poètes, mais de les réunir et de les fédérer autour de leur pratique. En octobre et en novembre, des ateliers et des tournois de sélection et des scènes ouvertes se tiendront dans les dix villes de Madagascar via le réseau des Alliances françaises. En décembre, Antananarivo accueillera la phase finale et plus d'une dizaine de finalistes seront en compétition. Des invités internationaux honoreront de leur présence ce tremplin.

Que ce soit en matière de slam ou en poésie classique, les Malgaches n'ont rien à envier aux autres. Nos présences annuelles dans de grands évènements littéraires témoignent de cette potentialité artistique, car il est à rappeler que Madagascar a toujours eu un représentant à la coupe du monde de slam, aux concours intercontinentaux de « spoken word » ou encore dans les nombreux colloques littéraires.