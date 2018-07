Tunisie: Un puissant catalyseur de la transition économique

- La Tunisie a réalisé des progrès notables au niveau du renforcement de son intégration économique africaine. Le dernier en date, l'approbation de l'adhésion de la Tunisie au Marché commun de l'Afrique Orientale et Australe (Comesa), étant également un membre observateur de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao)

Une journée économique a été tenue hier dans le cadre de la 36e session des chefs de missions diplomatiques, permanentes et consulaires au Centre des Promotion des Exportations (Cepex), en présence de Khemais Jehinaoui, ministre des Affaires étrangères. Un événement qui revêt une importance capitale pour le développement des relations diplomatiques, dans un contexte économique qui requiert une diversification des marchés à l'export et la mise en place d'une stratégie de diplomatie économique pour permettre une meilleure intégration des produits tunisiens à l'étranger et appuyer l'internationalisation des entreprises tunisiennes.

M. Jehinaoui n'a pas manqué à cette occasion de mentionner l'importance du développement des relations économiques dans la politique étrangère de la Tunisie, indiquant que la réussite de la transition économique est l'une des priorités essentielles pour le gouvernement tunisien. Il a rappelé que la Tunisie a déjà signé dix conventions, dans ce cadre, de plus de l'organisation de plusieurs visites économiques aux pays et régions à haut potentiel de développement du partenariat en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. «La diplomatie économique de la Tunisie a connu une dynamique sans précédent, en 2017, en dépit de la complexité de la conjoncture nationale et internationale», a-t-il insisté.

A ce niveau, on indique qu'une structure chargée de l'étude et du suivi des relations économiques et du partenariat a été créée auprès du cabinet du ministre des Affaires étrangères dans le but de renforcer la coordination dans ce domaine. De même, une nouvelle ambassade a été inaugurée à Burkina Faso et une autre sera ouverte au Kenya. Ajoutons à cela les efforts déployés en partenariat avec le ministère du Commerce pour l'ouverture de cinq nouvelles représentations commerciales en Afrique pour qu'elles soient le noyau de la diplomatie tunisienne dans les pays où il n'y a pas de missions diplomatiques.

Des négociations en cours

Il faut dire que la Tunisie a réalisé des progrès au niveau du renforcement de son intégration économique africaine. Le dernier en date, l'approbation de l'adhésion de la Tunisie au Marché commun de l'Afrique Orientale et Australe (Comesa), étant également un membre observateur de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao). Ceci sans oublier que l'Union européenne reste un partenaire économique de grande importance et que les relations économiques tuniso-européennes doivent être consolidées davantage surtout que les produits tunisiens sont assez réputés sur ce marché.

De plus, le ministre des Affaires étrangères a également affirmé que le pays est en train de négocier avec la Ligue des pays d'Asie du Sud et avec une autre communauté du marché commun des pays d'Amérique latine. Les négociations portent aussi sur l'adhésion au projet chinois «La Route de la Soie», qui prévoit de relier la Chine au Proche-Orient, à l'Afrique et à l'Europe. «L'Etat et le secteur privé sont appelés, désormais, de coordonner et de saisir les opportunités de coopération économique. Le ministère des Affaires étrangères est ouvert aux initiatives du ministère du Commerce et du Cepex pour développer un accord de coopération, signé il y a trois ans», a-t-il précisé.

Ce qui interpelle sur l'importance de la mise en place d'une stratégie offensive pour développer la présence diplomatique et économique de la Tunisie dans les pays cibles. Selon Hatem Ferjani, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, le ministère envisage l'organisation de visites d'hommes d'affaires aux marchés prometteurs, dont des marchés africains, tels que le Cameroun dans le cadre de la réalisation des objectifs du Plan quinquennal de développement 2016-2020.

Approche participative

M. Ferjani a également indiqué que plus de 40 conventions et mémorandums de coopération ont été signés, outre l'élargissement du réseau des représentations diplomatiques en Afrique pour garantir la couverture de l'Est et l'Ouest du Continent. En ce qui concerne le dossier de l'endettement, M. Ferjani a assuré que des négociations sont en cours avec les pays concernés pour transformer les dettes en investissements.

D'un autre côté, le secrétaire d'Etat a mis l'accent sur l'importance de la diplomatie parlementaire et les relations avec l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Il a ainsi appelé à la révision de certains lois d'investissements ainsi que du projet de loi d'urgence économique. Ceci sans oublier de privilégier l'approche participative en accordant plus d'importance dans la coordination entre les délégations et les structures d'appui et la révision de certains articles d'accords et de conventions. D'ailleurs, il a précisé que le ministère signera un accord de coopération avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica).

Cela dit, la diplomatie économique requiert une mobilisation de tous les acteurs publics et privés pour une consolidation du rayonnement de la Tunisie aussi bien auprès de ses partenaires traditionnels que des partenaires potentiels. Un effort qui devrait être actuellement au centre de toute initiative économique afin d'appuyer une reprise qui se montre critique pour l'avenir du pays. Rappelons que les échanges commerciaux ont enregistré, à fin juin 2018, une évolution de 23,2% en glissement annuel par rapport à fin juin 2017, selon le Cepex. Les exportations ont réalisé une hausse de 26,6% et les importations de 20,8%.