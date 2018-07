Tunisie: Une stratégie de modernisation avant fin décembre prochain

Le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale et la consolidation des ressources financières du budget de l'Etat, tels sont les principaux axes de la stratégie de modernisation de la douane identifiés dans le cadre d'un atelier de travail tenu récemment sur le thème «Une douane moderne, efficiente et ouverte sur son environnement» et visant l'élaboration du plan stratégique du programme de modernisation de la douane qui s'étale sur la période 2019/2023.

Il s'agit également de renforcer la sécurité de la société, du citoyen et de l'environnement ainsi que la gouvernance et le développement des compétences. Cet atelier a permis, par ailleurs, de proposer les objectifs stratégiques pour la concrétisation des axes précités et la nomination des coordinateurs parmi les cadres de la douane qui se chargeront de l'élaboration des fiches techniques de ces objectifs.

A noter que cet atelier a été animé par des experts de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et des services douaniers marocains.