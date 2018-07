Algérie: 198 kg de cannabis saisis et 14 morts dans des accidents de la route (1er semestre 2018)

- Les service de la Sûreté d'Alger ont saisi 198 kg de cannabis et 108.148 comprimés psychotropes, et enregistré 14 décès dans des accidents de la route, durant le premier semestre 2018, ont indiqué lundi des responsables de la Sûreté nationale.

Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan d'activités du premier semestre 2018, le chef de service de la Police judiciaire, le commissaire divisionnaire Sidhom Hassane a fait état de 25.842 affaires enregistrées, dont 20.316 élucidées, outre 9.900 affaires de drogues impliquant 10.934 personnes, la saisie de 198 kg de cannabis, de 108.148 comprimés psychotropes, de 217.25 g de cocaïne, 923.94 g de héroïne, en plus de 96 affaires de vol de véhicules ayant mené à l'arrestation de 155 suspects.

Le responsable a également relevé que les services de la Sûreté ont recensé 2099 affaires d'atteinte aux biens, 3930 affaires d'atteinte aux personnes, en sus de 165 affaires relatives aux délits et infractions contre la famille et les m£urs, 3209 affaires de délits et infractions contre la chose publique et 664 autres liées aux crimes économiques et financiers.

Concernant le port d'armes blanches prohibées, les services ont traité 1780 affaires impliquant 1894 personnes qui ont été traduites devant la justice.

S'agissant des affaires de mineurs en danger , le commissaire divisionnaire, Sidhom Hassane a fait état de 106 garçons et 53 filles mineurs en cas de dangers moral, 4 garçons et 4 filles en état de fuite, 85 garçons et 50 filles remis à leurs familles, 13 garçons et 4 filles placés au niveau du centre de rééducation, outre le placement de 03 garçons et de 02 filles au niveau des centres pour enfance assistée.

Dans ce sillage, M. Sidhom a relevé 06 cas de viol, 48 cas d'atteinte à la pudeur, 97 cas de violence volontaire, en plus de 15 cas de maltraitance et un cas de kidnapping.

Soulignant la tendance baissière des accidents de la route, le chef de service de la sûreté publique d'Alger, le commissaire divisionnaire Mohamed Filali a fait état de 376 accidents, survenus durant la même période, ayant fait 419 blessés et 14 morts contre 444 accidents, 491 blessés et 21 morts recensés l'année passée.

Les services de la sûreté publique ont enregistré durant la même période 9751 infractions et 18.759 arrestations 3800 véhicules mis en fourrière, en plus du retrait de 42.000 permis de conduire, contre le retrait de 19.000 durant la même période de 2017, a ajouté M. Filali.

Pour ce qui est des infractions relevées par le dispositif de radar, M. Filali a fait état de 3570 infraction enregistrées, 1005 dossiers différés à la justice pour excès de vitesse et 129.932 amendes dressées.

Les éléments de la police déployés au niveau des stations métro et tramway ont sécurisé, durant la même période, "près de 15 millions de passagers et procédé à 37.119 contrôle d'identité permettant l'arrestation de 22 personnes recherchées et 130 personnes pour possession de drogues et psychotropes, outre 43 autres pour possession d'armes blanches prohibées et prêté assistance à 266 personnes", a fait savoir le même responsable.

Le dispositif de sécurité mis en place pour la saison estivale a été renforcé à travers l'ouverture de postes de police au niveau de 11 plages de la capitale, ajoute le responsable, soulignant la saisie de 87 tables, 293 chaises et 177 parasols.

Les services de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement ont recensé 1183 interventions liées à la constructions illicites, 29 autres concernant la non-conformité de construction et 566 interventions dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite"