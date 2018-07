Afrique Centrale: Le Chef de l'Etat angolais envoie un message au président de la CEEAC

Lomé — Un message du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a été livré lundi à Lomé (Togo), au Président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo Ondimba.

Le message a été remis par le vice-président de la République d'Angola, Bornito de Sousa, qui séjournait depuis dimanche dernier dans cette ville, où il a participé le même jour au Sommet conjoint des chefs d'Etat et de gouvernement des Communautés économiques du développement de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les États d'Afrique centrale (CEEAC).

À l'occasion, le vice-président a parlé de la situation politique en Angola, y compris la transition du pouvoir dans le MPLA, prévu au VIe congrès extraordinaire du parti au pouvoir, qui se tiendra septembre prochain, et la préparation des élections locales, à mettre en œuvre à partir de 2020.

Au vice-président de la République, le Président gabonais Ali Bongo a fait part de l'expérience de la mise en œuvre des élections locales dans son pays.

Bornito de Sousa a représenté le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, au sommet conjoint.

La délégation angolaise est intégrée des secrétaires d'Etat à la coopération, Domingos Vieira Lopes, à la Défense, Afonso Carlos Neto, et à l'Intérieur, Bamokina Zau, des représentants de l'Angola à la CEEAC, Toco Serão et à la CEDEAO, Eustéquio Januário Quibato, ainsi que des hauts fonctionnaires de la Présidence et du bureau du vice-président de la République.

Le sommet conjoint visait à renforcer la coopération contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que l'adoption de politiques et mesures pour la préservation de la paix, la sécurité et la stabilité dans ces régions d'Afrique.

Outre l'Angola, l'événement également compté sur la participation des délégations du Cameroun, du Burundi, du Tchad, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République Centrafricaine, République démocratique du Congo (RDC), du Congo, du Rwanda, du Bénin, du Burkina Faso, de Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée Bissau, de la Guinée Conakry, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Togo.

L'initiative résulte d'une concertation des dirigeants de la CEEAC et de la CEDEAO, faite en marge du 27e Sommet de l'Union africaine, tenu du 10 au 18 juillet 2016, passant de réunir au plus haut niveau, tous les deux ans, alternativement dans le but de renforcer la coopération en matière de paix, de sécurité et de stabilité.

La CEEAC a été créée à Libreville, au Gabon en octobre 1983 et regroupe l'Angola, le Cameroun, le Burundi, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République Centrafricaine, la République démocratique du Congo (RDC), le Congo, le Rwanda et Sao Tomé-et-Principe, ayant une population estimée à 130 millions d'habitants.

Ali Bongo Ondimba, Chef de l'Etat du Gabon, est le président en exercice de la CEEAC.

La CEDEAO a été créée en 1975, avec siège à Abuja, au Nigeria. Le Chef de l'Etat du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, assume la présidence tournante.

Intègrent la CEDEAO, le Benin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo, avec une population estimée à 350 millions d'habitants.