Angola: Le nouveau paquet législatif pour la construction civile présenté à Lubango

Lubango — Le nouveau paquet législatif de l'Institut de Régulation de la Construction Civile et des Travaux Publics (IRCOP), qui vise à améliorer les actions du secteur, a été présenté lundi à Lubango, aux entrepreneurs locaux.

L'IRCOP remplace la Commission nationale pour l'enregistrement et la classification de projets et travaux publics, industrie et construction civile (CONICLE), créée en 1991 et qui vise à assurer la mobilisation du service public et la régularisation du service public dans le secteur de la construction et des travaux publics

Se confiant à la presse en marge de la rencontre de présentation, le chef du département de l'IRCOP, Baltazar Oliveira a déclaré que le nouveau règlement vient adapter la nature juridique de l'activité réglementaire du secteur de la construction civile et des travaux publics, grâce à l'amélioration de l'administration publique et la reconstruction et le développement du pays et assurer la modernisation des services publics.

Il a ainsi déclaré que le document respecterait le principe de décentralisation administrative, en réduisant les niveaux hiérarchiques et en éliminant les structures internes, permettant l'amélioration de l'efficacité du service public et la mise en œuvre dans le pays de l'exercice de la fonction administrative par des personnes morales.

Toutefois, le responsable a souligné que l'IRCOP se propose d'effectuer des actions de contrôle et inspection aux entreprises pour mener à bien l'activité, l'octroi de certificats de qualification pour l'exercice des activités du secteur du bâtiment et des travaux publics.