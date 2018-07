Angola: 22 nouveaux cas de lèpre diagnostiqués à Malanje

Malanje — Vingt-deux nouveaux cas de lèpre ont été diagnostiqués de janvier à juillet de cette année à Malanje, par le Programme provincial contre la tuberculose et la lèpre, a informé dans cette ville, son superviseur, Augusto Sousa.

Le responsable a pointé les municipalités de Malanje, Cahombo et Luquembo comme foyers de la maladie.

De même, il a dit que le programme enregistre il y a deux mois, une pénurie de médicaments pour les patients adultes.

Il a précisé que pour compenser le traitement, les adultes reçoivent des médicaments infantiles améliorés.

« Il est troublant la rupture des médicaments, vu que les patients du niveau deux sont plus susceptibles d'infecter les autres», a-t-il indiqué, ajoutant que la maladie en état avancé peut causer l'amputation des membres, les blessures et la cécité.

Selon la source, le manque de moyens de transport a limité le contrôle et la surveillance des cas, en particulier dans les municipalités éloignées.

Le programme réalise deux types de traitement pour les patients, dont l'un, d'une durée d'un an, qui est effectué aux personnes qui ont un tableau clinique plus complexe, et l'autre de six mois, qui est pour les patients moins graves.

Avec un seul technicien de diagnostic, le programme a enregistré 72 cas de la maladie l'année dernière.

La lèpre est une maladie infectieuse causée par le bacille de la mycobactérie et elle affecte les nerfs, la peau et cause de graves dommages au corps.