Angola: Le général Egídio souligne la promptitude des militaires dans la région du Nord

Toujours dans le cadre de la visite, le mardi, le chef d'Etat-major général des FAA se déplace à la 22e Brigade d'infanterie à Maquela do Zombo, et Quimbele, dans le même but, qui est d'évaluer lesdites unités militaires locales.

Accompagné par des généraux et officiers supérieurs, Egidio de Sousa Santos a évalué les travaux des casernes des femmes, des sergents et des soldats de l'Unité de soutien, le Polygone des gardes, l'aérodrome de la Force Aérienne à Negage, le Centre de traitement de la tuberculose, ainsi que la 51ème Brigade d'Infanterie, entre autres.

Prenant la parole après sa visite aux unités et infrastructures militaires dans les villes de Uige et Negage, dans le cadre de son déplacement à la région militaire du Nord, dans la province de Uige, le chef militaire a reconnu que les troupes se conformaient à des directives du Commandant en chef des Forces Armées Angolaises (FAA).

